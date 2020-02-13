الجيش: توقيف 4 أشخاص لقيامهم بأعمال شغب وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن ​مديرية المخابرات​ أوقفت كلاً من: (أ.أ)، (ر.أ)، (ف.س) و(م.أ) لقيامهم بأعمال شغب و​قطع الطرق​ والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص. إضغط للمزيد

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