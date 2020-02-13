على خلفية الإعتداء الذي طاول النائبين سليم سعادة وأيوب حميد وسيارات عدد من النواب قبيل جلسة الثقة النيابية قامت القوى الأمنية واستخبارت الجيش بتوقيف عدد من المعتدين والتحقيق معهم.
في هذا السياق، علمت النشرة أنه فور تبلغ النواب بذلك بادر النائبان سعادة وحميد ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس الى الطلب بإسقاط حقهم في هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سعادة وحميد يسقطان حقهما في قضية الاعتداء عليهما قبيل جلسة الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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