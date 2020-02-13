النشرة: سعادة وحميد يسقطان حقهما في قضية الاعتداء عليهما قبيل جلسة الثقة

على خلفية الإعتداء الذي طاول النائبين ​سليم سعادة​ و​أيوب حميد​ وسيارات عدد من النواب قبيل ​جلسة الثقة​ النيابية قامت ​القوى الأمنية​ واستخبارت ​الجيش​ بتوقيف عدد من المعتدين والتحقيق معهم.

في هذا السياق، علمت ​النشرة​ أنه فور تبلغ النواب بذلك بادر النائبان سعادة وحميد ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بصفته رئيساً للمجلس الى الطلب بإسقاط حقهم في هذه القضية.

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