شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة فى البرلمان لإنشاء نفق بطريق الواحات لمواجهة حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، باقتراح برغبة، بشأن إنشاء نفق مشاة على طريق الواحات أمام مدخل حدائق الأهرام، وأوضحت أن طريق الواحات هو طريق رئيس وحيوي يربط بين أكثر من محافظة، كما أنه يربط بين أكثر من مدينة سواء السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد أو المناطق الصناعية، كما أنه المعبر الوحيد إلى الطريق الدائرى وإلى طريق الصعيد الدائرى، وبالتالى يمر عليه النقل الثقيل بصفة مستمرة.

وقالت النائبة مايسة عطوة، إن هذا الطريق أيضا يضم أكثر من 40 مدرسة، وبالتالي يكتظ بالتلاميذ والمارة أيضا، ولا يمر يوم إلا ونجد حوادث سير تودى بحياة المارة أو التلاميذ أثناء عبور الطريق.

Advertisements

وأكملت وكيلة لجنة القوى العاملة: "آخر هذه الحوادث وفاة طفلة فى عمر السبع سنوات، بأن لاقت مصرعها دهسا أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها من أمام منطقة حدائق الأهرام، كما سبقت ذلك حوادث كثيرة مفزعة، نتاج عدم وجود أى أماكن لعبور المشاة لمسافة أكثر من سبعة كيلو مترات، مما يعرض المواطنين وأيضا التلاميذ لخطورة الموت دهسا تحت عجلات السيارات النقل".

وأردفت: "من يرحم هؤلاء من نزيف الموت، موت تلاميذ مصر وخيرة من أنجبتهم، شيء مفزع ومخيف، فى حين أن الحلول سهلة ومبسطة؟".

وطالبت مايسة عطوة بإنشاء نفق مشاة أو كوبري علوي للمارة، أمام بوابات حدائق الأهرام بصفتها نقطة تمركز لعبور المشاة، كما أن حدائق الأهرام هى أول مدينة سكنية بطريق الواحات وبها العديد من المدارس، وصاحبة النصيب الأكبر فى حوادث السير.