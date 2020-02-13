شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الخميس، تلقى أوراق المرشحين، وتقدم الكاتب الصحفى رفعت رشاد، رئيس تحرير مجلة آخر ساعة الأسبق، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين.

كما تقدم عمرو كمال لعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين، ومحمد حمدى للجمعية العمومية، و4 إداريين لعضوية مجلس الإدارة، واثنين إداريين لعضوية الجمعية العمومية.

وكانت مؤسسة الأهرام قد تلقت ترشح كلا من عبد الرؤف عبد المنعم عبد الرؤف خليفة، ونادر أسامة أحمد محفوظ لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"، ولعضوية مجلس إدارة "إداريين" حسن عبد المنصف حسن حزين، وهشام حسن محمد حسن وأشرف أحمد حسيني أبو السعود، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"، رسمي فتح الله حسين فتح الله وكريم رفعت رجب شريف ومحمد مختار محمود حماد، ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين"، محمد مجدي محمد رجب، وللجمعية العمومية "عمال" رأفت عبد الغفار منسي حسين.

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وترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين" فى مؤسسة أخبار اليوم جمال سيد حسين محمد، ولعضوية مجلس إدارة "إداريين" فهمى على مرسى حجاب، ولعضوية مجلس الإدارة "عمال"محمد ربيع فراج ربيع ومحمود سليمان أحمد محمد، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين" مصطفي يونس أحمد يونس ومحمد طه الغريب محمد لطفي وأيمن فاروق على يوسف وهشام زكريا عبد الفهيم عبد الرحمن، ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين" سامي محمد زين الدين الوهاب النجار وأحمد محمد صلاح الدين أبو الحسن.

وفى مؤسسة دار التحرير، ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين" شرين جمال لطيف حاتم ونسرين صادق محمد أبو العنين وعبد الناصر عبد الله موسي سعد، وترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين" مصطفي هلال عمر جمعة، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الرحمن ومحمود مصطفي محمود الشامي، وسعيد الصاوي سيد إبراهيم على ووليد محمد فتحي محمد أحمد ومحمد السيد مصطفي عمر، ولعضوية مجلس الإدارة "عمال" حسن محمد حسن عبد الستار ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين" إسلام محمد أبو العطا الطنطاوي، ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين" صواف السيد محمد يوسف وسعيد حسن مرسي أحمد وإسلام شفيق شعبان عبد الرحمن، وأحمد محمد أمين متولي، ولعضوية الجمعية العمومية "عمال" ترشح محمد فوزي على أبو زيد، ومحمد محمود مطر ومحمد ثابت جيلاني قناوي.

كما ترشح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال "صحفيين" أشرف عبد الله السيد أبو ستيته ومحمد سيد احمد السويدي، وترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين"على حسن بكر البكل، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين "أميرة علاء الدين عبد العزيز ومحمد فتحي أمين حبيب وإيهاب سلامة إبراهيم غريب، وفي مؤسسة: دار المعارف ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين" أحمد على محمد على وجودة لطفي جودة، ولعضوية مجلس الإدارة "عمال "سعيد عبد التواب حسانين الطحان ومحمود حسن الأنور محمد الأنور، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين" أحمد حامد طنطاوي تعلب وصلاح ثابت أحمد نور الدين ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين" جهاد خالد صابر محمد.