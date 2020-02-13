بمجموعات قتالية.. الأمن العام يستهدف البؤر الإجرامية ببحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، حملة لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة ببحيرة المنزلة. وأسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري (بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 11 فرد خرطوش، 7 خزائن آلية، 106 طلقات مختلفة الأعيرة، 14 قضية مخدرات "اتجار" سلاح أبيض، متهمين مطلوب ضبطهما هاربين، وتنفيذ 753 حكم قضائي من بينهم 3 جنايات، 356 حبس جزئي ومستأنف، - 251 غرامة، 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهم وتحصيل مبلغ 14125 جنيه، والعديد من قضايا التعديات على البحيرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



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