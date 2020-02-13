بعد منحها الثقة.. الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة عمل الحكومة بوتيرة سريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الخميس، ضرورة عمل الحكومة بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري.

جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت اليوم برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا الرئاسي وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن الرئيس عون "هنأ الحكومة على نيلها الثقة وأشار إلى ضرورة العمل بوتيرة سريعة والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري".

وأضافت "تحدث الرئيس عون عن الاجتماع المالي"، مشيرة إلى أنه "تناول الأزمة المالية والاقتصادية وتم خلاله دراسة الحلول المطروحة التي ستقر لاحقا".

وأشارت الى "أن الرئيس عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021".

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من جهته ، عرض رئيس الحكومة حسان دياب، بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام " لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والخيارات المتاحة، على أن تتم الاستعانة بخبراء لدراسة الخيارات ليتخذ مجلس الوزراء الخيار المناسب، وقبل نهاية شباط/فبراير الجاري من المفترض أن تكون القرارات قد اتخذت".

وقالت إن "دياب طلب من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع الملحة على أن تكون الملفات جاهزة خلال الاسبوع المقبل".

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء" توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية في ما لو تمت تحت إشراف الحكومة الحالية، ووقع الوزراء على التعهد، كما وقعوا على التصريح بالأموال المنقولة وغير المنقولة والكشف عن حساباتهم المصرفية في لبنان والخارج".

واتخذ دياب قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المتحور الجديد على المداخل البرية والبحرية والجوية للبلاد.

حصلت حكومة حسان دياب حصلت على ثقة المجلس النيابي بعد التصويت على بيانها الوزاري في جلسة مناقشته يوم الثلاثاء بأغلبية 63 صوتاً من أصوات النواب.