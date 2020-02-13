تعديلات حكومية في بريطانيا بعد بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- ( بي بي سي):

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعديلا وزاريا بعد أسبوعين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الوزراء المقالين، وزيرا الإسكان وشؤون أيرلندا الشمالية فيما قدم وزير المالية ساجد جاويد استقالته بنفسه بعد رفضه أمرا من جونسون بفصل جميع مساعديه واستبدالهم بمستشارين آخرين.

وصرح جونسون بعد فوزه في الانتخابات المبكرة في ديسمبر الماضي بأنه سيعزز حكومته بوزراء من مؤيدي "بريكست"، وسيدمج أو يعيد هيكلة عدد من الوزارات.