بالصور.. الداخلية تُنظم دورة لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومي للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادر أممي من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة.

وتعد الوحدات المشاركة في الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التي يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالي من التدريب والكفاءة قادرة على العمل في بيئة عالية المخاطر لمواجهة مختلف المواقف والقيام بالمهام الموكلة إليها.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة في كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشياً مع المقررات الدولية ، واستمرارا للنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول منذ عام 1989 وتوالى المشاركات لتحقيق الأمن والسلام في العديد من بؤر النزاع بـ (22) دولة بنحو (6500 شرطي "ضباط وضباط صف").

يأتي ذلك في إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية في مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التي تتحقق عبر المشاركات المتميزة في البعثات الأممية والتي حازت على ثقة كافة الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولي.