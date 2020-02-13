طالب جامعي يتهم مدرسة بالاعتداء على شقيقته وتشويه وجهها في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تقدم طالب بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بشكوى رسمية إلى لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، باعتداء أخصائية نفسية بمدرسة تابعة لإدارة بيلا التعليمية، على شقيقته الصغرى، بالضرب على وجهها، ما أدى إلى تشوه وجه الطفلة، لمعاناتها من حساسية في الوجه.

وأكد أحمد السيد، 21 سنة، طالب بكلية التمريض، شقيق الطفلة، أنه فوجئ بأخته "رقية"، 10 سنوات، تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، بمدرسة تابعة لإدارة بيلا التعليمية عقب عودتها من اليوم الدراسي، وقد تورم وجهها، وبسؤالها أفادت بتعدي المعلمة "ف"، أخصائية نفسية واجتماعية، عليها بالضرب.

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وقال صاحب الشكوى، إن شقيقته تعاني من حساسية في الوجه، وجرى توقيع الكشف الطبي عليها، وتتلقى علاجًا خاصًا بالحساسية.

وأضاف الشاكي، يوم الواقعة وخلال عودة شقيقته من المرحاض، رأت المعلمة مجموعة من التلاميذ بينهم شقيقته، يقفون في طرقة المدرسة، فتوجهت لشقيقته وأمسكتها من "كوفية" ملفوفة حول رقبتها، وجذبتها ناحية السبورة، ولطمة وجهها مرتين، موضحًا أنه عندما توجه إلى مديرة المدرسة وباستدعاء الأخصائية، وعند معاتبته إياها لم يجد منها أي رد "سوى مش عاجبكم روحوا اشتكوا".

وفي السياق قال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن المديرية لم تتلقى شكوى بخصوص الموضوع، وفي حالة تلقي الشكوى، سيجرى التحقيق فيها، نظرًا لمنع ضرب التلاميذ والطلاب في المدارس.