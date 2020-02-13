بعد مرور 3 سنوات على اختطاف نجله.. مسجل يستعين بأبنائه وصديقه لقتل مزارع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتفق مسجل خطر مع نجليه وصديقه على قتل مزارع انتقاما منه لاختطاف أحد أبنائه لمدة 3 سنوات ، وقاموا بإطلاق وائل من الأعيرة النارية صوبه مما أسفر عن مصرعه، وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين .

تلقى قسم شبين الكوم اخطارا من المستشفى الجامعي باستقبالها مزارع 65 سنة، مُقيم دائرة القسم" مُصاب بطلق ناري بالصدر والجانب الأيمن والرسغ الأيمن ولا يمكن استجوابه، وما قررته زوجته ربة منزل 29 سنة مُقيمة بذات العنوان" بحضور مجهولان بدراجة نارية إلى مسكنهما وقيامهما بالنداء على زوجها المجني عليه وعقب ذلك فوجئت بقيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوجها وهروبهما وفرا هاربين، وفي وقت لاحق وردت إشارة المستشفى تفيد بوفاة المجني عليه متأثراً بإصابته.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى تحديد مرتكبي الواقعة مزارع، 68 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا وكلاً من نجليه سائق، 36 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة مواشي، نصب" له محل إقامه بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية وآخر بدائرة مركز شبين الكوم)، شقي خطر، عاطل 26 سنة، سبق اتهامه في 6 قضايا، مزارع، 42 سنة، سبق اتهامه فب قضية "مبان بدون ترخيص" مُقيم بدائرة مركز شبين الكوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (المنوفية - البحيرة - الغربية) أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة المتهم الثاني "مسدس وبخزينته 9 طلقات من ذات العيار، سيارة ملاكي "والمتهم الرابع، "فرد خرطوش و 20 طلقة من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

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وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهما وقررا بسابقة اتفاقهم على قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينه والمتهم الأول على خلفية قيام المجني عليه بالتعد على المتهم الأول واحتجازه بمنزله منذ 3 سنوات .

وعقد المتهم الأول العزم على قتله بدافع الانتقام منه وفى سبيل تنفيذ مُخططة الإجرامي قام ونجليه بالاستعانة بالمتهم الرابع والذي تربطهم علاقة صداقة وكذا إعداد الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية لتنفيذ مُخططهم.

وأضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه بتاريخ الواقعة إلى مسكن المجني عليه حيث استقل المتهمان الثالث والرابع الدراجة النارية "قيادة المتهم الرابع" وعقب خروج المجني عليه من مسكنه تلبية لندائهما عليه بادر المتهم الثالث بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم الثاني في حين كان المتهمان الأول والثاني متواجدان بمسرح الحادث مستقلان السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني لمتابعة تنفيذ مُخططهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.