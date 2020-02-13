الصحة العالمية: على الصين أن تكون أكثر وضوحًا حول إصابات فيروس (كورونا)

طالبت منظمة الصحة العالمية، الصين بأن تكون أكثر وضوحًا بشأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال طارق جسارفيتش، المتحدث باسم المنظمة - في

تصريحات أوردتها قناة (العربية) اليوم /الخميس/ - "إن تعريف عبارة (حالة جديدة) يوسع نطاق المسألة، بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية بل أيضًا الحالات المشخصة إكلينيكيا؛ استنادًا إلى الأعراض والتعرض"، موضحًا أن المنظمة تسعى لتوضيح أكبر من الصين بشأن التحديثات الأخيرة لتعريفها لحالة العدوى.



كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.