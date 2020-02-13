وزير الخارجية اليوناني في الجزائر لبحث الوضع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس بالعاصمة الجزائر، حيث بحثا العلاقات بين البلدين والوضع في ليبيا.

وقال بوقدوم في حديثه مع الصحفيين عقب اللقاء "تطرقت مع وزير الخارجية اليوناني لكل التحديات في البحر الأبيض المتوسط ولاسيما التطورات في ليبيا، حيث

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سنتحدث عن كل التحديات وخاصة حول الأزمة في الشقيقة ليبيا، باعتبار أن لليونان اهتماما كبيرا بالموضوع".

من جهته، أعرب دندياس عن سعادته بتواجده في الجزائر، مشيدا بـ "مساعي الجزائر في حل الأزمة الليبية".

وأضاف دندياس أن "هناك قلقا كبيرا عند اليونانيين، لذلك وجب وقف العنف في الملف الليبي، كما أن الوضع لا يحتمل العنف، لذا وجب علينا التعاون مع الجزائر لإيجاد حل"، مشددا على رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن "الحل يكمن في المحافظة على حماية الشأن الداخلي من الاختراق، خاصة وأن هذه الأزمة أصبحت تهدد كل بلدان البحر الأبيض المتوسط".