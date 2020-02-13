استقبل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس بالعاصمة الجزائر، حيث بحثا العلاقات بين البلدين والوضع في ليبيا.
وقال بوقدوم في حديثه مع الصحفيين عقب اللقاء "تطرقت مع وزير الخارجية اليوناني لكل التحديات في البحر الأبيض المتوسط ولاسيما التطورات في ليبيا، حيث
من جهته، أعرب دندياس عن سعادته بتواجده في الجزائر، مشيدا بـ "مساعي الجزائر في حل الأزمة الليبية".
وأضاف دندياس أن "هناك قلقا كبيرا عند اليونانيين، لذلك وجب وقف العنف في الملف الليبي، كما أن الوضع لا يحتمل العنف، لذا وجب علينا التعاون مع الجزائر لإيجاد حل"، مشددا على رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا.
وقال وزير الخارجية اليوناني إن "الحل يكمن في المحافظة على حماية الشأن الداخلي من الاختراق، خاصة وأن هذه الأزمة أصبحت تهدد كل بلدان البحر الأبيض المتوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليوناني في الجزائر لبحث الوضع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.