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مجلس الشعب السوري يدين جريمة إبادة الأرمن

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صوت مجلس الشعب السوري بالإجماع على قرار "يدين ويقر الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية وفقا لموقع روسيا اليوم .

 

وجاء في القرار الذي صوت عليه النواب وأصدروه اليوم أن المجلس "يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد

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الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أي محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة.

 

وكان رئيس المجلس حمودة صباغ اعتبر في كلمة خلال الجلسة أن السياسات التركية الراهنة هي

امتداد لتلك الجريمة، وقال "إن جرائم الإبادة البشعة ضد الشعوب لا يمكن أن تموت بالتقادم، خاصة وأن العثمانية الجديدة التي يقودها أردوغان تستخدم الأساليب الإجرامية نفسها".

وأضاف صباغ أن "للإدانة والإقرار معنى آخر مهما، وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء".

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