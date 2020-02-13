فلسطين تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية

أدانت دولة فلسطين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، وأسفر عناستشهاد جندي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/- إدانتها الإرهاب بجميع أشكاله ووقوف فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا مع الجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، معربة عن التعازي لذوي الشهيد.
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية -في
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