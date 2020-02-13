فلسطين تدين الهجوم الإرهابي على ثكنة عسكرية جزائرية

أدانت دولة فلسطين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الجزائري في منطقة "تيمياوين" الحدودية، وأسفر عن استشهاد جندي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط . استشهاد جندي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/- إدانتها الإرهاب بجميع أشكاله ووقوف فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا مع الجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، معربة عن التعازي لذوي الشهيد. بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/- إدانتها الإرهاب بجميع أشكاله ووقوف فلسطين قيادة وحكومة وشعبًا مع الجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، معربة عن التعازي لذوي الشهيد.

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