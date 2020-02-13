ننشر رابط قياس لكشف نتائج اختبارات القدرة المعرفية بالسعودية

يبحث الكثير من الطلاب بالمملكة العربية السعودية ممن تقدموا لاختبارات القدرة المعرفية على نتائج اختباراتهم بعد أن أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" عن ظهور النتائج عبر الموقع الخاص به ويمكن الاطلاع عليها برقم الهوية.

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فيما أوضح قياس أن اختبارات القدرة المعرفية مخصصة لجميع المواطنين سواء الحاصلين على درجة البكالوريوس والدبلومات بعد البكالوريوس أو الماجستير من التربويين وغير التربويين من الجنسين الراغبين في التقدم بالمفاضلات الإدارية، وذلك للذين يتقدموا لشغل

الوظائف الإدارية على المراتب السادسة والسابعة والثامنة، مشيرًا إلى أن الاختبار هدفه قياس مهارات الشخص وتحديد مستوى الخبرات التي يمتلكها من اجل تأهيله إلى سوق العمل بشكل أكثر عملية، كما أعلنت وزارة الخدمة المدنية رسميًا عن درجة النجاح في اختبار القدرة المعرفية للمفاضلة وهي 50 درجة.

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كما كشفت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن درجة

النجاح لاجتياز اختبار القدرة المعرفية هي 50 درجة، ويمكن لكافة الطلاب معرفة نتائجهم بالضغط هنا.

وفي ذات السياق أجاب حساب "خدمة المستفيدين" عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ببعض الأمور التي تتعلق باختبار القدرة المعرفية على خلفية الإعلان الرسمي على نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية اليوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، ومنها أنه سيتم تحديد مواعيد الاختبارات الجديدة "القدرة المعرفية" في وقتٍ لاحق.

كما يمكن للطلاب الإطلاع على نتيجة الاختبار من خلال الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس الإلكتروني واختيار "النتائج"، ثم تحديد نوع الاختبار، يليه الضغط على أيقونة "بحث"، أو من خلال اتباع رابط نتائج قياس القدرة المعرفية بالسجل المدني الرسمي المرفق بالمقال.