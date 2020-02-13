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تظاهرات نسائية كبيرة في العراق دعمًا للاحتجاجات

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 تظاهر الآلاف من النساء العراقيات، اليوم الخميس، في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، دعمًا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر 

2019.

 

 قال مراسل روسيا اليوم إن "الآلاف من النساء تظاهرن في بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية ونددن

بعمليات الاختطاف والقتل التي تعرض لها المحتجون خلال الأشهر الماضية، ورددن شعارات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

 

 وأضاف أن "محافظات البصرة وذي قار وبابل وميسان شهدت أيضًا مسيرات للنساء دعمًا للاحتجاجات".

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