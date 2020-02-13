الرئيس اللبناني يطلب من الحكومة إعداد مشروع موازنة 2021



قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، بعد اجتماع للحكومة الجديدة، اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي، إن الرئيس ميشال عون طلب من الوزراء البدء في إعداد مشروع موازنة 2021.

يواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية، ويتعين عليه البت سريعاً بشأن ما إذا كان سيسدد ديوناً مستحقة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس.