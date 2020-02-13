إخلاء مقر شركة في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الإسبانية إخلاء مقر شركة "أمازون" الأميركية للتجارة الإلكترونية في العاصمة مدريد بشكل مؤقت اليوم الخميس.

وجرى ذلك بعد تهديد بوجود قنبلة اتضح لاحقا أنه إنذار كاذب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "إنه إنذار كاذب" وأضافت أن العاملين يعودون إلى المبنى.

وأكد متحدث باسم الشركة عودة الموظفين إلى العمل.

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