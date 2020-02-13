كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روبوتات ضاحكة تنصح الناس بشأن فيروس كورونا في ميدان "التايمز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم وضع روبوتات ذو وجه مضحك في ميدان التايمز، في نيويورك، لتقديم المشورة للأشخاص المعنيين بشأن فيروس كورونا، وتزويدهم بمعلومات حوله. وفقًا لوكالة رويترز.

وتوقف المارة وملأوا استبيانًا قصيرًا على شاشة تعمل باللمس تشبه "الاي باد" معلقة على صندوق الروبوت، بعد إجراء محادثة مع الجهاز.

وتم إنشاء الروبوت الذي يبلغ طوله 1.5 متر، والمسمى بروموبوت من قبل شركة ناشئة مقرها في فيلادلفيا، والتي تصنع روبوتات خدمة مستقلة للشركات وتديرها مجموعة من الروس.

وقال أوليج كيفوركوتسيف، كبير مسؤولي تطوير الأعمال في الشركة "لقد طورنا برنامجًا خاصًا للكشف عن أعراض فيروس كورونا. وندرك مدى أهمية هذه المشكلة، وكيف يشعر الناس بالتوتر، ويخاف الناس من ذلك.

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وأضاف "ولكن إذا فهموا القليل من أشياء بسيطة، على سبيل المثال، ما هي أعراض فيروس كورونا وما يجب أن يفعلوه لمنعه، كل شيء سيكون على ما يرام وسيكون الجميع سعداء ".

ولا يكتشف الروبوت الفيروس بالفعل. يسأل ما إذا كان لدى الشخص أعراض شائعة مثل هذه الحمى وكان على الشخص إصابة "نعم" أو "لا" على شاشة اللمس. بينما يتلقون رسالة مطمئنة إذا اختاروا لا.

وقالت تارا هيلي، التي كانت تزور نيويورك من لندن "هذا الشيء ذكي للغاية".

وقال توماس ماكاليندن من اسكتلندا " إنه شيءٍ عقليًا بعض الشيء لكنه يلخص نيويورك بالنسبة لي."