كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين": ينبغي إشراك الروس بشكل مباشر في اعتماد التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تبني التعديلات على الدستور الروسي يجب أن يشمل المشاركة المباشرة للمواطنين من خلال تصويت عموم روسيا الذي سيتم في يوم عطلة خاص.

وقال "بوتين"، في اجتماع مع مجموعة العمل حول التعديلات: "نظرًا لأهمية الأسئلة التي نطرحها بشأن جميع اقتراعات الروس وأهمية تلك المستجدات التي نقدمها للقانون الأساسي، أعتقد أنه يجب إشراك الناس بشكل مباشر في اتخاذ هذا القرار"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

ووافق الرئيس الروسي على أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتنظيم الاقتراع لجميع الروس.

فيما يتعلق بتاريخه، أعلن "بوتين"، إنه يجب عقده في يوم عطلة.

وأشار "بوتين": "أود أن ألفت انتباه الحكومة إليها على وجه التحديد - بحيث لا يتم سحب هذا اليوم من بعض أيام العطل مثل مايو أو رأس السنة الجديدة".

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لا يزال تقديم المقترحات بشأن التعديلات مستمرًا، ووفقًا لـ"بوتين"، يمكن تمديده بشكل مريح إلى ما بعد الموعد النهائي المعلن في 14 فبراير.

وأضاف "بوتين": "لا يوجد شيء يقيدنا. لسنا في عجلة من أمرنا، لذلك يمكننا أن نطلب من زملائنا تأجيل الجلسة الثانية قليلاً. يجب ألا يتأجل ذلك إلى أجل غير مسمى حتى لا يصبح شيئًا ذا طبيعة دائمة مستمرة".

كما حث "بوتين" على دمج التعديل الدوري للمعاشات التقاعدية في الدستور المعدل لمراعاة التغييرات في تكلفة المعيشة.

وقال للجنة صياغة التعديلات: "أعتقد أن الدستور يجب أن يذكرها بالتأكيد"، مضيفًا: "هذا سيسد الثغرات التي يمكن استخدامها لعدم ضبط المعاشات التقاعدية"..

قدم "بوتين" حجة لتغيير الدستور في خطاب ألقاه في البرلمان في 15 يناير. تم إنشاء مجموعة عمل على الفور لإعداد التغييرات، والتي سيتم طرحها للتصويت على مستوى البلاد.