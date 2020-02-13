كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: البرلمان يدين مذبحة الأرمن ويعتبرها جريمة عثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس الشعب السوري بالإجماع، قرار "يدين ويقر الإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية"، وفقًل لقناة روسيا اليوم.

وفيما يلي نص القرار، أدان مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية خلال جلسته المنعقدة الخميس، يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، كما يدين أى محاولة من أي جهة كانت لإنكار هذه الجريمة وتحريف الحقيقة التاريخية حولها ويؤكد أن هذه الجريمة هي من أقسى الجرائم ضد الإنسانية وأفظعها.

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واعتبر رئيس المجلس حمودة صباغ، في كلمة خلال الجلسة أن السياسات التركية الراهنة هي امتداد لتلك الجريمة، وقال "إن جرائم الإبادة البشعة ضد الشعوب لا يمكن أن تموت بالتقادم، خاصة وأن العثمانية الجديدة التي يقودها أردوغان تستخدم الأساليب الإجرامية نفسها".

وقال إن "للإدانة والإقرار معنى آخر مهما، وهو منع أي قوة غاشمة بما فيها نظام أردوغان من التجرؤ على إعادة مثل هذه الجريمة النكراء".