انفجار رسالة ملغومة داخل بنك في هولندا

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انفجرت رسالة ملغومة، اليوم الخميس، داخل مصرف "أي.إن.جي بنك" في العاصمة الهولندية أمستردام، أسفرت عن إصابة شخص واحد.

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وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الهولندية، العثور على رسالة ملغومة داخل أحد مكاتب شركة UNISYS لتكنولوجيا المعلومات بمدينة لوسدن، وأبطل مفعولها لاحقا دون تسجيل ضحايا.

وقالت الشرطة الهولندية، إن الرسائل الملغومة أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.