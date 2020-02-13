كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: اعتقال رجل أعمال انتهك "عقوبات روسيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، رجل أعمال إثر الاشتباه في تسليمه معدات للجيش الروسي، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

وبحسب وكالة رويترز، قال الادعاء الفيدرالي بألمانيا، في بيان، إن المشتبه فيه مواطن ألماني؛ وهو رئيس شركة يوجد مقرها جنوبي ألمانيا، وتم التعريف به فقط باسم ألكسندر إس.

وأعلنت الشرطة الألمانية، اعتقال رجل الأعمال يوم الثلاثاء الماضي في أوغسبرغ، وتم تفتيش شقته ومباني شركته، واتهمته بتسليم معدات إلى الجيش في روسيا، وحاول التستر على وجهتها من خلال إرسالها إلى متلقين وهميين وإصدار بيانات كاذبة حول استخدامها المقصود.

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وكشف ممثلو الادعاء، أن سبع شحنات بلغت قيمتها الإجمالية نحو ثمانية مليارات يورو تمت بين يناير 2016 ويناير 2018.

وأورد ممثلو الادعاء بأن كافة الأدوات المرسلة هي بضائع ذات استخدام مزدوج، أي يمكن تسخيرها لأغراض مدنية أو عسكرية، ولذلك، يُحظر تصديرها إلى روسيا وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي في حال كانت ستصل إلى يد الجيش.

وأمر قاض ألماني، يوم الأربعاء، باحتجاز الرجل في انتظار توجيه تهم محتملة بانتهاك قوانين التصدير السارية في البلد الأوروبي نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.