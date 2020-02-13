كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء مقر شركة أمازون في مدريد بعد تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت الشرطة الإسبانية، مقر شركة أمازون في العاصمة مدريد بعد تهديد بوجود قنبلة، حسبما أفادت قناة العربية، اليوم الخميس.

وتأسست شركة أمازون للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، في 5 تموز 1994، من قبل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل واشنطن، وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

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ويذكر أن Amazon.com بدأ كمكتبة على الإنترنت، وتنوع لاحقا لبيع أقراص الفيديو الرقمية، وأقراص بلو-راي، والأقراص المدمجة، تنزيل وبث الفيديو، تنزيل وبث ملفات MP3، وتنزيل الكتب الصوتية، والبرمجيات، وألعاب الفيديو، والإلكترونيات، والملابس، والأثاث، والمجوهرات.

وتنتج الشركة أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية، ولا سيما جهاز القراءة الإلكتروني كيندل، جهازكيندل فاير وتلفاز فاير ، وهو أكبر مزود في العالم لخدمات البنية التحتية السحابية (IaaS and PaaS)ا. أمازون أيضا يبيع بعض المنتجات المنخفضة القيمة مثل كابلات USB تحت العلامة التجارية AmazonBasics.