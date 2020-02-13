كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تنفق 10.3 مليار ين من احتياطي الميزانية لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بأن الحكومة ستقرر يوم الجمعة إنفاق 10.3 مليار ين من احتياطي الميزانية للتصدي إلى فيروس كورونا.

وأضاف أن الخطوات ستصل إلى 15.3 مليار ين بعد اجتماع لفريق عمل معني بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن سائق سيارة أجرة في طوكيو قد أثبتت إصابته بالفيروس. نقلاص عن رويترز.

وأعلن وزير الصحة الياباني، اليوم أيضًا، أن اليابان ستسمح لبعض الركاب المسنين على متن سفينة بحرية خاضعة للحجر، والتي تختبر نتائج سلبية بفيروس كورونا الجديد بالنزول قبل الموعد المحدد له حيث تم تأكيد 44 حالة جديدة على متن السفينة داياموند برينسيس.

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وأوضح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، أنه سيتم السماح للمسافرين المسنين الذين لديهم ظروف سابقة أو في غرف بلا نوافذ بالمغادرة ابتداءً من يوم الجمعة، بدلًا من الموعد المستهدف أصلًا في 19 فبراير، وإكمال الحجر الصحي على الشاطئ.

وأعلنت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن 44 حالة إضافية، وتضم 43 راكبًا، وأحد أفراد الطاقم، حيث ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في اليابان إلى 247 حالة، بما في ذلك المصابين في السفينة دايموند برينسيس.

وأثار انتشار الفيروس مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستعقد في طوكيو في 24 يوليو.

وصرح يوشيرو موري، رئيس أولمبياد طوكيو 2020، اليوم أيضًا، أن الألعاب ستمضي كما هو مخطط لها.

