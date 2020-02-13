كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اليابان تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، عن أول حالة وفاة بيفروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد على متن سفينة دايموند برينسيس السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى اليابان إلى 174 حالة، بحسب وزارة الصحة اليابانية.

ومنذ ليلة الاثنين، تم الحجر الصحي على السفينة السياحية بعد اكتشاف إصابة رجل من هونج كونج كان على متن السفينة مؤخرًا بالفيروس.