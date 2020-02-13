كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يقيل الوزير الذي أنهى حالة الجمود في أيرلندا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، الوزير الذي ساعد في إنهاء حالة الجمود السياسي التي دامت ثلاث سنوات في ايرلندا الشمالية، مما أثار انتقادات بأن جونسون غير مبالي بمصير المقاطعة.

وصرح جوليان سميث، الذي تم تعيينه وزيرًا لأيرلندا الشمالية في يوليو الماضي "أن خدمة شعب أيرلندا الشمالية "كانت أكبر ميزة".

وكان سميث عنصرًا أساسيًا في استعادة حكومة أيرلندا الشمالية المفككة، وهو عنصر رئيسي في اتفاق سلام الجمعة العظيمة لعام 1998. وفاز به في ذلك الوقت من جميع جوانب الانقسام السياسي.

ويشرع جونسون في تعديل وزاري أوسع نطاقًا اليوم الخميس أيضًا. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن كولوم إيستوود، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي الاشتراكي، أحد الأحزاب الخمسة التي عاودت الانضمام إلى الجمعية الإقليمية، أن مقاربة سميث كانت أساسية لكسر الجمود بعد أن حاول أسلافه وفشلوا في محادثات متعاقبة.

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وأضاف ايستوود، العضو في البرلمان البريطاني في بيان "إنه يتحدى الاعتقاد بأنه بعد الاستعادة الناجحة لتقاسم السلطة بعد انهيار دام ثلاث سنوات، فإن مكافأة جوليان سميث هي مكتب وزاري جديد".

وأوضح "إنه يخبرك كل ما تحتاج لمعرفته حول موقف بوريس جونسون تجاه الشمال، وأن إقالة وزير الخارجية الأكثر نجاحًا خلال عقد من الزمن يدل على عدم اهتمام جونسون الخطير بنا".

وصرحت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، من الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP) على موقع تويتر: على الرغم من أنها ربما لم تتفق دائمًا مع سميث، فكان تفانيه في أداء دوره لا يصدق".

وغرد وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، الذي شارك في رئاسة المفاوضات، بشأن سميث على تويتر "أنه كان وزير دولة فعال لأيرلندا الشمالية في وقت مليء بالتحديات والمخاطر الحقيقية".

وأضاف "بدون قيادتك، لا أعتقد أن لدى أيرلندا الشمالية حكومة اليوم، شكرًا لك جوليان سميث على ثقتك وصداقتك وشجاعتك".