كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إيراني يعتذر عن فضيحة بدلة الفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج وزير الاتصالات الإيراني، جواد آذري جهرمي، عن صمته معتذرًا على نشر صورة زعم أنها أول بدلة فضاء إيرانية.

وعرض وزير الاتصال الإيراني، صورة بدلة الفضاء التي شبهها مغردون ببدلة تنكرية خاصة بهالوين، حيث قوبلت هذه الصورة بموجة من السخرية والتهكم في الداخل والخارج، بحسب ما نقل موقع قناة الحرة.

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وقال جهرمي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن فريق الاتصال في وزارته "أخطأ دون شك في اختيار الصورة" وفق ما نقل موقع قناة الحرة، واعتذر الوزير وقال إنه حذف الصورة من حسابه على تويتر.

ويتزامن الاعتذار مع فشل إيران الأحد الماضي، في وضع قمر صناعي في المدار بعد محاولتين فاشلتين في العام الماضي، وانفجار صاروخ في منصة إطلاق، ما شكل انتكاسة جديدة لطموحات طهران الفضائية.