كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يبدأ رحلة إلى أوروبا والشرق الأوسط لمناقشة المسائل الأمنية مع الشركاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى ألمانيا، اليوم الخميس، للمشاركة في قمة أمنية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط وإفريقيا لمناقشة القضايا الإقليمية الأخرى مع الشركاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، مورجان أورجتوس، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن بومبيو سيصل إلى ميونيخ يوم الجمعة على رأس وفد أمريكي في مؤتمر ميونيخ الأمني، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه الدوليين وغيرهم من القادة الرئيسيين لمناقشة مسائل أمنية مهمة. تحديد رحلة الوزير.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، يوم الثلاثاء "أن عقد اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية سيرجي لافروف أمر ممكن، لكن في الوقت الحالي لم يتم تحديد أي شيء". نقلًا عن الوكالة الأمريكية "فويس أوف أمريكا".

ومن 15 إلى 19 فبراير، سيكون بومبيو في إفريقيا للقاء قادة السنغال وأنغولا وإثيوبيا لمناقشة القضايا الأمنية الإقليمية وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفقًا لما قاله أورتاغوس.

Advertisements

كما سيلتقي بومبو برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد أثناء إقامته في إثيوبيا في الفترة من 17 إلى 19 فبراير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو سينهي رحلاته إلى الشرق الأوسط بزيارات إلى المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان في الفترة من 19 إلى 21 فبراير لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أورجتوس "أن بومبيو سيلتقي بالقيادة السعودية لمعالجة المخاوف بشأن إيران والصراع اليمني وقضايا حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح ""في عمان، ستجتمع بومبيو مع السلطان هيثم بن طارق لمناقشة العلاقة الثنائية بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد مؤخرًا".