أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || روسيا تتهم تركيا بالفشل في سوريا

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن "نجاحات قوات النظام السوري في إدلب سمحت بإنشاء منطقة آمنة هناك تنص عليها مذكرة سوتشي، بعد أن فشلت تركيا في تنفيذ هذه المهمة". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || مشروع قرار أمريكي يحد من صلاحيات ترامب بشأن "حرب إيران"

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، ناقش مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يعلن خطة سلام مع حركة طالبان

أعلن الرئيس الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان، وفقًا لما أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل.

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