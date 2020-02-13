طاقم تحكيم عماني لمباراة الإسماعيلي المصري والرجاء

محمد فنكار

عين الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقما تحكيميا من عمان، لإدارة مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي، برسم ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس.

وأوكلت مهمة إدارة هذه المباراة للحكم أحمد أبو بكر سعيد، بمساعدة مواطنيه أبو بكر العمري كمساعد أول، وراشد الغيثي كمساعد ثاني، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

في المقابل، لم تحدد لجنة التحكيم داخل الاتحاد العربي، حكام تقنية الفيديو، والذي تم اعتماده في مباريات ربع نهائي البطولة.

يشار إلى أن مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء، ستجرى يوم الأحد القادم بملعب الإسماعيلية، في انتظار الإعلان عن موعد انطلاقها.