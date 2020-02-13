مقابل 45 مليون أورو.. اتفاق نهائي ينتقل بموجبه نجم “الأسود” إلى تشيلسي الإنجليزي

كشفت وسائل إعلام عالمية ومتخصصة توصل مسؤولي فريق تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم من أجاكس أمستردام يقضي بانتقال صانع ألعاب المنتخب الوطني حكيم زياش إلى الفريق الانجليزي العريق الصيف المقبل.

وعنونت صحيفة “موندو” ديبورتيفو” مقالها بـ” اتفاق بين تشيلسي وأجاكس بخصوص زياش”، مبرزة أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين مسؤولي الفريقين الانجليزي والهولندي لإنتقال زياش إلى “البريميرليغ” الصيف المقبل.

من جهته، عنون موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية مقاله بـ” الحديث عن اتفاق نهائي بين تشيلسي وأجاكس بخصوص زياش”، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي بانتقال اللاعب المغربي إلى الدوري الانجليزي مقابل 45 مليون أورو.

أما الصفحة الرسمية لأجاكس أمستردام الهولندي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد كتبت منتصف اليوم الخميس “نادي تشيلسي لكرة القدم.. عليك أن تؤمن بسحره وستحدث أشياء عظيمة”.