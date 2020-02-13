المتابعة ترحب بصدور قائمة الشركات الشريكة بالمشروع الاستيطاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحبت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الخميس، بإعلان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قائمة الشركات الـ112 التي تتعامل مع مستوطنات الضفة، وتدعو العالم إلى أخذ هذه القائمة بعين الاعتبار.

وأكدت "المتابعة" وقوفها إلى جانب الشيخ رائد صلاح بعد صدور قرار الحكم الجائر، ووقوفها إلى جانب كل الملاحقين سياسيا. وأدانت العدوان الإرهابي على قرية الجش، واستنكرت قرار الجامعة العبرية، المشجع لعصابة "إم تيرتسو".

وفي الاجتماع، قدم رئيس المتابعة، محمد بركة، بيانا حول نشاط لجنة المتابعة المكثف بين اجتماعين، على مختلف الصعد، ومن بينها متابعة القضايا اليومية التي تواجهها الجماهير العربية، وبضمنها جرائم هدم البيوت العربية، والاعتداءات المستمرة على القدس ومحاصرة المدينة، وبشكل خاص الاعتداء على حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وإبعاد المصلين ورجال الدين.

وشدد بركة على أهمية لقاء المتابعة مع الفصائل الفلسطينية يوم الإثنين القريب في رام الله، للتباحث في النشاطات الكفاحية للكل الفلسطيني، وكلٌ حسب موقعه وظروفه، لمواجهة المؤامرة الصهيوأميركية المسماة "صفقة القرن".

وقدم النائب أسامة سعدي، استعراضا موجزا عن لقاء وفد المتابعة مع الهيئات الوطنية والدينية في القدس المحتلة قبل أيام، وقال إنه "ستكون لقاءات تنسيق لاحقة، في إطار المعركة للدفاع عن المدينة، وما يواجهه المسجد الأقصى من مضايقات وأوامر إبعاد ضد المصلين ورجال الدين".

قرارات

وجرى تباحث في مختلف القضايا بين المشاركين، وتم اتخاذ القرارات التالية:

"ترحب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بإعلان لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قائمة الشركات الـ112 المشاركة في اقتصاد الاستيطان، وتتعامل مع المستوطنات، فهذا قرار يؤكد على عدم شرعية المستوطنات برمتها، بما في ذلك يسحب البساط من تحت المؤامرة الصهيوأميركية، فاقدة الشرعية، التي وضعت لشرعن الاستيطان وسرقة الأرض. وتدعو المتابعة العالم بأسره، من دول وشعوب، للتقيد بهذا الإعلان، ومحاسبة هذه الشركات.

- تؤكد لجنة المتابعة مجددا وقوفها إلى جانب الشيخ رائد صلاح، وتدين قرار الحكم الجائر الذي فرضته المحكمة عليه بالسجن 28 شهرا. وتقرر المتابعة، مرافقة الشيخ صلاح من بيته إلى سجن الجلمة، صبيحة يوم 25 آذار المقبل عندما تبدأ فترة محكوميته، وستنشر تفاصيل لاحقا.

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- إن لجنة المتابعة ترى في قضية الشيخ صلاح قضية ملاحقة سياسية وتقييد حرية التعبير، لا بل إن المحكمة قبلت بالترجمات المزيفة لحديثه. وفي ذات الوقت تؤكد المتابعة وقوفها إلى جانب كافة الملاحقين سياسيا في هذه المرحلة، وبضمنهم الرفيق رجا إغبارية، الذي يواجه محاكمة جائرة على خلفية خطاباته السياسية، والفنان والمخرج محمد بكري الملاحق سياسيا في المحاكم منذ 17 عاما، بسبب فيلمه 'جنين جنين'، وأيضا محاولة شطب ترشح النائبة هبة يزبك، فرغم رفض المحكمة العليا للقرار، إلا أن أغلبية 5 ضد 4 قضاة، تدل على تفشي العنصرية القمعية في الجهاز القضائي.

- تواصل لجنة المتابعة التنسيق مع القوى الوطنية والهيئات الدينية في القدس المحتلة، لمتابعة قضايا القدس عامة، بما فيها العدوان المستمر على المقدسات، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، وسياسات الاحتلال للتضييق على المسلمين أصحاب المكان، وإصدار أوامر الإبعاد ضد عشرات المصلين ورجال الدين، ومن بينهم فضيلة الشيخ عكرمة صبري.

- ترحب لجنة المتابعة بعقد لقاء جديد مع الفصائل والقوى الفلسطينية يوم الإثنين القريب في رام الله، للتباحث في نشاطات كفاحية جامعة للشعب الفلسطيني، رفضا للمؤامرة الصهيوأميركية المسماة 'صفقة القرن'، والمتواطئين معها.

- تقرر لجنة المتابعة إجراء تظاهرة قبالة مقر السفارة الأميركية في تل أبيب في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25 شباط الجاري، ضد مؤامرة 'صفقة القرن'، كنشاط أول في سلسلة نشاطات مع فعاليات القدس والفصائل الفلسطينية وصولا إلى نشاط جامع في يوم الأرض في 30 آذار.

- تدين لجنة المتابعة هجوم عصابات الإرهاب الاستيطانية على قرية الجش، هذا الأسبوع، والاعتداء على السيارات والبيوت، وتتهم الشرطة والحكومة من فوقها بالتواطؤ مع هذه العصابات من خلال غض الطرف عن جرائمهم، وعدم ملاحقة الجناة، رغم أنها جرائم مستمرة منذ سنوات، على مختلف بلداتنا، إلى جانب الاعتداءات على القدس وقرى ومدن الضفة.

وتتوجه لجنة المتابعة إلى الجمهور العام لأخذ الحيطة والتدابير اللازمة لحماية بلداتهم، وتتوجه للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لاتخاذ قرارات عملية في هذا الاتجاه.

- تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، قرار الجامعة العبرية بمنح نقطتي تزكية لعناصر ما تسمى 'حركة إم تيرتسو'، بزعم أنها جمعية ذات طابع اجتماعي، في حين أنها من العصابات الأشد عنصرية وعدوانية تجاه جماهيرنا العربية وشعبنا الفلسطيني، والقوى التقدمية في الشارع الإسرائيلي، وهي تعد سندا أساسيا لليمين الاستيطاني وأحزابه. ما يفند مزاعم الجامعة، التي من المفترض أنها تمنح نقاط التزكية للطلاب الناشطين في الجمعيات الاجتماعية والإنسانية. وترى المتابعة بالقرار شرعنة العنصرية ضد العرب. وتكلف المتابعة الطاقم الحقوقي العامل إلى جانب لجنة المتابعة بفحص الإمكانيات القانونية لإلغاء قرار الجامعة.

- ترحب لجنة المتابعة العليا بانعقاد مؤتمر القدرات البشرية، التابع للجنة المتابعة، يوم 12 حزيران، وسيكون هذا العام تحت عنوان التنمية المستدامة".