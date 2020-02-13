الجعدي : لسنا ضعفاء وبواسلنا تصنع الأمجاد في جبهات الشرف

الخميس 13 فبراير 2020

أكد الأمين العام المساعد لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن الجنوبيون ليسوا ضعفاء وأنهم يصنعون الأمجاد في جبهات الشرف .



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وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر،، "حرصنا وما نزال على نجاح الشقيقة الكبرى لتنفيذ ما صاغته من إتفاق ، وتحملنا في سبيل ذلك استفزازات وخروقات وتفاهات مليشيات الإرهاب" .

واضاف "نحن لسنا ضعفاء وبواسلنا تصنع الأمجاد في جبهات الشرف ، ولا نأبه بثلة لصوص مهادنة تتقاسم دعم الجبهات ، وتلتهم مستحقات كشوفات جيش من ورق .!" .