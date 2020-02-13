شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن البلاد شهدت اليوم الخميس أول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا الجديد. وذكر كاتو في مؤتمر صحفي أن الوفاة لامرأة في الثمانينيات من العمر وتعيش في ولاية كاناجاوا المجاورة لطوكيو. ولم يدل بتفاصيل إضافية.

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