الخطوط الجوية القطرية.. رحلةٌ مع الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فقدت الخطوط الجوية القطرية استثماراتها في شركة الطيران الإيطالية "إير إيطاليا"، بعد إعلان تصفيتها وتتهم الناقلة القطرية التي تواجه هي الأخرى تذبذبات في العمليات التشغيلية، شريكتها شركة الطيران الإقليمية "أليساردا" بعدم التعاون لإنقاذ الشركة من مشاكلها المالية والتشغيلية.

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مجلة "فوربس" الأمريكية كشفت أن الخطوط القطرية سجلت خسارة قيمتها 640 مليون دولار، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس2011.

لقطات صورها أحد المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية.. تظهر حالة الرعب التي عاشها الركاب عندما فشل الطيار المتمرن كما يبدو في تجاوز عاصفة ترابية على الحدود العراقية الكويتية .. فشارفت الطائرة على السقوط.

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وبهذه الخفّة والاستهتار .. يعالج فنّيو الشركة القطرية شرخا في جناح الطائرة قد يودي بها وبركابها القادمين من جزر المالديف كما يظهر هذا التسجيل.

فيما تبدو عمليات التهريب للمواد المحظور تداولها عالميا جزءاً من النشاط التجاري الذي تقوم به الخطوط الجوية القطرية كهذه الشحنة المهربة من قرون وحيد القرن التي ضبطتها السلطات الجمركية الفيتنامية على متن إحدى الطائرات القطرية قادمةً من جنوب افريقيا العام 2018.

تلقي الخطوط الجوية القطرية باللائمة في تتابع خساراتها على شركائها .. وماذا عساها تقول غير ذلك، فمن يرغب بالسفر مع طيارين مبتدئين ومراهقين، ومن سيغامر بالصعود في طائرة يجهزها فنيوها على هذا النحو، ومن يتمنى أن يتفاجأ بحمولة مهربة منقولة تحت مقعده؟

تجر الخطوط الجوية القطرية ذيولها على مخازيها ..فتستحضر نجوم كرة القدم في إعلاناتها الترويجية لتخدع الزبائن العازفين عن الصعود على متن رحلاتها .. وركوب الخطر.. فهل ينخدعون؟