الروسي أليكسي بوتيان.. وفاة "رائد عاصفة" الاستخبارات

توفي، اليوم الخميس، أليكسي بوتيان، أسطورة عالم الاستخبارات السوفيتية، عن عمر يزيد على 103 سنوات حاز خلالها لقب "بطل روسيا" ووسام "النجمة الذهبية".

ولد بوتيان رجل الاستخبارات السوفيتية في 10 فبراير/شباط عام 1917 لعائلة تعمل بالزراعة بمقاطعة فيلنو بلتوانيا التي كانت آنذاك إقليما في الإمبراطورية الروسية، وتحولت بعض مغامراته إلى فيلم سينمائي تحت عنوان "رائد العاصفة".

وانتقلت عائلته إلى بولندا، وبعد التخرج في المدرسة تطوع بوتيان للخدمة في الجيش البولندي، حيث كان قائدا لطاقم مدفع مضاد للطائرات، وفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وشارك بعد اعتداء ألمانيا على بولندا في المعارك ضد الغزاة النازيين، وبعد ضم ليتوانيا إلى الاتحاد السوفيتي حصل "بوتيان" على الجنسية السوفيتية والتحق عام 1940 بمدرسة المخابرات، حيث تم تدريبه على تنفيذ العمليات السرية.

وبعد نشوب الحرب مع الألمان، شارك بوتيان أكثر من مرة في العمليات السرية وراء خطوط الجبهة.

وقام بتدمير طرق المواصلات وخطوط الاتصال المعادية، وانضم في يوليو/تموز عام 1941 إلى لواء المشاة الخاص التابع لإدارة الاستخبارات السوفيتية.

ثم تم تعيينه قائدا لفصيل الاستطلاع الذي تم نقله في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1941 إلى المناطق المحتلة من قبل الألمان.





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وشارك بوتيان في معركة الدفاع عن موسكو، ثم حارب القوات الألمانية بقوام الوحدات السرية، حيث خاض "حرب الأنصار" ضد الألمان.

وأصبحت معركة "كراكوف" البولندية إحدى الصفحات اللامعة في تاريخه، حيث أوكلت إلى مجموعته السرية التي كان يترأسها مهمة الحيلولة دون تخريب المدينة من قبل النازيين، ونفذ بوتيان المهمة الموكلة إليه بنجاح.

وكتب الكاتب السوفيتي المعروف يوليان سيميونوف رواية مغامراتية في هذا الموضوع.

واستوحى منها المخرج السينمائي يفغيني تاشكوف فأخرج عام 1967 فيلما تحت عنوان "رائد العاصفة".

وبعد انتهاء الحرب خدم بوتيان في إدارة الاستخبارات بلجنة أمن الدولة "كي جي بي" التي أوفدته مرارا إلى خارج البلاد لأداء شتى المهمات والبعثات السرية.

وأحيل عام 1983 إلى التقاعد، لكنه استمر في العمل بأجهزة الأمن كخبير مدني ومستشار، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007 لقب بطل روسيا وسلمه وسام "النجمة الذهبية".

وفي عيد ميلاده اليوبيلي المئوي، 10 فبراير/شباط 2017، تلقى رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري التهاني بهذه المناسبة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونشر موقع الكرملين نص رسالة التهاني التي وجهها الرئيس بوتين لبوتيان، قال فيها الرئيس: "أهنئكم بهذا العيد المئوي والخاص لميلادكم، لقد كرستم حياتكم، بصفتكم رجل استخبارات أسطوريا وبطلا حقيقيا، للخدمة في مصلحة الوطن، ولقد أدخلتم اسمكم، بفضل عزيمتكم التي لا تقهر وبسالتكم وشجاعتكم ورجولتكم القتالية، في صفحات التاريخ العسكري للبلاد".

وأضاف بوتين، موجها كلامه لبوتيان: "إن الأشخاص مثلكم يمثلون، حقا، فخر روسيا، ومن المهم جدا أن تشكل روح المواطنة المسؤولة فيكم، ومشاركتكم المخلصة في مصير الوطن مثالا للجيل الناشئ".