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الحوثيون يختطفون رئيس جامعة بصنعاء بعد أسبوع من إطلاق سراحه

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الخميس 2020/2/13 04:49 م بتوقيت أبوظبي

رئيس "جامعة العلوم والتكنولوجيا" في صنعاء الدكتور حميد عقلان

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، مجددا، رئيس "جامعة العلوم والتكنولوجيا" في صنعاء الدكتور حميد عقلان، بعد أسبوع من الإفراج عنه. 

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وأكدت مصادر إعلامية أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل عقلان بالعاصمة اليمنية صنعاء، الليلة الماضية، واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما قاموا باختطاف مدير مكتبه محمد المشني.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت عقلان في 25 يناير/كانون الثاني، وأفرجت عنه في 2 فبراير/شباط الجاري، على خلفية محاولة الحوثيين الضغط من أجل تسليمها النظام المالي ونظام البيانات الإلكتروني الخاص بالجامعة، والذي لا يزال مغلقاً من قبل مالكي الجامعة ويتم التحكم به من خارج اليمن. 

وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا التي تعود ملكيتها لمستثمرين ومؤسسات يمنية، الأقدم والأكبر في اليمن وتعمل منذ عام 1992، حيث تخرج فيها آلاف الطلبة اليمنيين والعرب في مختلف التخصصات العلمية. 

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