أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي النسخة الأولى من دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس/آذار المقبل، تحت شعار "كلنا واحد".

وتنطلق "شعلة الأمل" للنسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص في جولة بمختلف أرجاء أبوظبي يوم 14 من الشهر المقبل، قبل 5 أيام من انطلاق البطولة.



ويستضيف الحدث أكثر من 650 رياضيا من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية من مختلف أرجاء الدولة، فيما تشمل المنافسات 6 ألعاب مختلفة، وهي كرة السلة وألعاب القوى وكرة الطائرة وتنس الريشة والسباحة ورفع الأثقال.



كما تشهد دورة الألعاب الإماراتية إقامة برنامج الرياضيين الأصحاء الذي يعود إلى أبوظبي من 20 إلى 22 مارس/آذار، ويوفر الفحوصات الطبية المجانية للرياضيين المشاركين في الألعاب الإماراتية، ويتضمن فعالية للرياضيين صغار السن للفئة العمرية ما بين 2-7 سنوات.

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وسيتم تنظيم المعرض الفني الموحد الذي سيعرض عددا من الأعمال الفنية التي عمل عليها الرياضيون من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية برفقة عدد من الفنانين وأفراد المجتمع، ويهدف إلى تسليط الضوء على المهارات المتعددة لأصحاب الهمم وتعزيز تعبيرهم عن مشاعرهم، ما يساهم في تحسين صحتهم النفسية على المدى البعيد.



يشار إلى أنه خلال العام الماضي استضافت دولة الإمارات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019"، الحدث الرياضي الإنساني الأكبر والأكثر دمجا في العالم الذي شهد مشاركة أكثر من 7500 رياضي يمثلون أكثر من 190 دولة.



