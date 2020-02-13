تركيا توقف منح التأشيرة الإلكترونية للعراقيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات التركية إيقاف التأشيرة الإلكترونية للعراقيين حسبما أفادت السفارة التركية في العاصمة بغداد .



وقالت السفارة اليوم الخميس، أنها ستقوم بإنهاء العمل بإصدار تأشيرة الدخول الإلكترونية من نوع ‎ (C)‎، وحصرها باللاصقة، والتي ‏تمنح للمواطنين العراقيين حاملي جواز السفر العمومي، والراغبين بالسفر إلى تركيا، وذلك اعتبارا من الـ15 من نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت السفارة في بيان ”ضمن إطار منح تأشيرة الدخول الإلكترونية لغاية الـ14 من نيسان 2020، فإنه تم تحديد أجور الخدمة الوسيطة لكل تأشيرة دخول ‏إلكترونية بمبلغ قدره 50 دولارا أمريكيا“.

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وأكدت السفارة التركية في بغداد أنه ”بإمكان المواطنين العراقيين التقديم على تأشيرة الدخول من نوع‎ (C) ‎عن طريق المؤسسات التي تقدم الخدمة ‏الوسيطة لتأشيرة الدخول، والتي تم تخويلها من قبل تركيا في العراق“.

بدوره، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، لـ ”إرم نيوز“، إنه ”ليس لدينا أي معلومات عن القرار الذي اتخذته أنقرة تجاه العراقيين، وتم التواصل مع وزارة الخارجية العراقية، بهدف معرفة أسباب هذه التعليمات الجديدة“.

وبين الموسوي أن لجنة العلاقات في البرلمان العراقي، سوف تعقد اجتماعا خلال الساعات المقبلة، لدراسة هذا القرار، ومعرفة أضراره على العراقيين المسافرين إلى تركيا، ثم سيكون لنا موقف، خصوصا بعد ورود رد لنا من وزارة الخارجية، تؤكد فيه أنه ليس لديها علم بذلك“.