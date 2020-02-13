الفلبين ترفع حظر إرسال العمالة إلى الكويت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، اليوم الخميس، أنه في ختام اجتماع وزارة العمل الفلبينية مع إدارة العمالة الفلبينية في الخارج الذي عقد في مانيلا، اليوم، تم الاتفاق على رفع حظر إرسال العمالة للكويت نهائيا.



وأوضحت انه يجري الآن انتظار التصديق على ما تم الاتفاق عليه من قبل إدارة العمالة الفلبينية في الخارج، وذلك بعد التشاور بين الجهات المعنية، والتأكد من الإجراءات التي اتخذتها الكويت في قضية مقتل العاملة الفلبينية بكل شفافية.

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وكانت الفلبين فرضت منتصف يناير الماضي حظرا شاملا على إرسال عمالتها للكويت، على خلفية وفاة العاملة جانيلين فيلافيند.

واتهم عسكري وزوجته بالمسؤولية عن وفاة الخادمة، إذ سبق وطالبت الفلبين بالقصاص منهما، مقابل رفع الحظر.

وبدأت محاكمة العسكري وزوجته بالفعل في الكويت على خلفية الجريمة، إذ تنظر محكمة الجنايات قضيتهما.

وتوفت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيند، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.