السودان يدفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة كول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن السودان وافق على دفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة كول. وأضافت المصادر أن إبرام اتفاق التسوية بين السودان وأسر ضحايا المدمرة كول في 7 فبراير.

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