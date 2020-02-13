رئيس الوزراء الأسترالي يمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ ان بلاده "ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر ​الصين​ الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء ​فيروس كورونا​". وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من شباط الحالي، ويشمل الحظر الخاص بمنع دخول الأجانب جميع من كانوا في الصين اعتبارا من الأول من شباط سواء كانوا قادمين من هناك مباشرة أو عبر مرفأ آخر، ويستثنى منه المواطنين الأستراليين أو من يحملون إقامة دائمة لكن يستلزم عزلهم لمدة 14 يوما بعد العودة.

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