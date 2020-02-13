وزارة الصحة اليابانية تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ اليابانية عن أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية الصينية للصحة قد أوضحت اليوم الخميس، أنه جرى رصد 14840 حالة إصابة جديدة في هوبي، فيما ارتفع عدد الوفيات في الإقليم بواقع 242 ليصل إلى 1310 بحلول نهاية الأربعاء.

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