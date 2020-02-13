نجّار تناول مع الحوت والحسن اوضاع الميدل ايست والمطار

استقبل ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ميشال نجّار، رئيس مجلس ادارة مدير عام ​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​، في زيارة برتوكولية تناول خلالها أوضاع وشؤون الشركة والخطط المستقبلية والاسترتجيات والتحديات في الظروف الحالية التي يواجهها ​لبنان​.

هذا وتابع نجّار مع المدير العام للطيران ​فادي الحسن​ أوضاع المديرية العامة للطيران والاشغال الملحة الجارية في مطار ​رفيق الحريري​ الدولي.