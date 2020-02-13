نجّار تناول مع الحوت والحسن اوضاع الميدل ايست والمطار

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار، رئيس مجلس ادارة مدير عام طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في زيارة برتوكولية تناول خلالها أوضاع وشؤون الشركة والخطط المستقبلية والاسترتجيات والتحديات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان.
هذا وتابع نجّار مع المدير العام للطيران فادي الحسن أوضاع المديرية العامة للطيران والاشغال الملحة الجارية في مطار رفيق الحريري الدولي.
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