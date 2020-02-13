توضيح من أمن الدولة حول عملية توقيف في المرفأ

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً جاء فيه: "تعقيباً على البيان السابق حول عملية التوقيف التي حصلت في مرفأ بيروت، يهم المديرية أن توضح أن من تم استدعاؤهم هم مستخدمون مخلصو بضائع مرخصون في الجمارك وليسوا مستخدمين جمركيين. لذلك اقتضى التوضيح".
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