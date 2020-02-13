توضيح من أمن الدولة حول عملية توقيف في المرفأ

أصدرت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً جاء فيه: "تعقيباً على البيان السابق حول عملية التوقيف التي حصلت في ​مرفأ بيروت​، يهم المديرية أن توضح أن من تم استدعاؤهم هم مستخدمون مخلصو ​بضائع​ مرخصون في ​الجمارك​ وليسوا مستخدمين جمركيين. لذلك اقتضى التوضيح".

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