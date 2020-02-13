وزيرة الاعلام: عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021

أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ بعد جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​ ان "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون أكد أن المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي نعيشها والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري"، مشيرة الى ان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ عرض لأبرز ما دار في ​الاجتماع المالي​ والاقتصادي الذي حصل في القصر قبل ​جلسة الحكومة​، على أن تتم الاستعانة بخبراء لدرس الخيارات تميهداً لاتخاذ القرار المناسب"، موضحة ان "دياب طلب من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشح للانتخابات النيابية، ووقّع جميع الوزراء تصريحاً عن كامل ذمتهم المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة والمداخيل و​القروض​"، كاشفة ان "عون طلب من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع ​موازنة​ 2021، والمجلس اتخذ قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا".

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