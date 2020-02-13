النشرة: 160 نازحا سوريا غادروا مدينة النبطية في إطار العودة الطوعية

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن 160 نازحا سوريا غادورا المدينة على متن 5 حافلات، في اطار العودة الطبيعية والآمنة التي ينظمها الامن العام. وإنطلقت الحافلات من ملعب ثانوية عبد اللطيف فياض الرسمية في مدينة النبطية التي تجمع فيها منذ السادسة صباحاً، السوريون العائدون ناقلين امتعتهم وأغراضهم الخاصة، فيما تولت وحدات من الجيش توفير الحماية للمركز ومحيطه.
واشرف على عملية العودة ضباط من الامن العام اللبناني ورئيس رابطة العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور ورئيس رابطة العمال السوريين في الجنوب مصطفى كراف وعضو ملف النازحين في التيار الوطني الحر في الجنوب خليل محمد رمال، كما قام عدد من مندوبي وزارة الصحة بعملية تطعيم وقاية للأطفال والفتية السوريين المغادرين، وقد سلكت قافلة العائدين طريق مرجعيون - حاصبيا باتجاه معبر جديدة يابوس.
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