النشرة: 160 نازحا سوريا غادروا مدينة النبطية في إطار العودة الطوعية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أن 160 نازحا ​سوريا​ غادورا المدينة على متن 5 حافلات، في اطار العودة الطبيعية والآمنة التي ينظمها ​الامن العام​. وإنطلقت الحافلات من ملعب ثانوية عبد اللطيف فياض الرسمية في ​مدينة النبطية​ التي تجمع فيها منذ السادسة صباحاً، السوريون العائدون ناقلين امتعتهم وأغراضهم الخاصة، فيما تولت وحدات من ​الجيش​ توفير الحماية للمركز ومحيطه.

واشرف على عملية العودة ضباط من الامن العام ال​لبنان​ي ورئيس رابطة ​العمال السوريين​ في لبنان مصطفى منصور ورئيس رابطة العمال السوريين في ​الجنوب​ مصطفى كراف وعضو ملف النازحين في ​التيار الوطني الحر​ في الجنوب خليل ​محمد رمال​، كما قام عدد من مندوبي ​وزارة الصحة​ بعملية تطعيم وقاية للأطفال والفتية السوريين المغادرين، وقد سلكت قافلة العائدين طريق ​مرجعيون​ - ​حاصبيا​ باتجاه معبر ​جديدة يابوس​.