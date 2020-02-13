100 نازح سوري غادروا صيدا عائدين الى بلدهم

غادرت أربع حافلات تقل 100 شخص من العائلات السورية النازحة من ملعب صيدا البلدي الى سوريا، ضمن سلسلة قوافل العودة الطوعية التي تنظمها المديرية العامة للأمن العام اللبناني على دفعات.
وبدأ النازحون منذ الصباح بالتوافد من صيدا وجوارها عند المدخل الشمالي لمدينة رفيق الحريري الرياضية حيث نقطة تجمعهم الدائمة، في حضور فريق المكتب الاقليمي للامن العام في الجنوب ،الذي اتخذ الاجراءات الامنية واللوجستية كافة لعودتهم آمنين الى بلدهم، الى جانب فرق هيئات انسانية محلية ودولية وصحية تؤمن متطلباتهم واحتياجاتهم.
وقرابة الثانية عشر ظهرا، انطلقت الحافلات الاربعة في مسيرها بعد تنظيم عملية تموضع النازحين وترتيب أغراضهم وأمتعتهم داخلها.
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