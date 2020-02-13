الخليل بعد زيارة دريان: قادمون على فترة عصيبة وفترة من اصعب فترات تاريخ لبنان

استقبل مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ النائب ​أنور الخليل​ الذي أكد ان "لبنان قادم على فترة عصيبة وفترة من اصعب فترات ​تاريخ لبنان​، خصوصا في ما يتعلق بحياة الناس الذين اصبحوا جميعا تحت خط ​الفقر​، لأن إمكانية العيش الكريم الذي قصده كل إنسان من عمله، لا يستطيع ان يصل اليه في هذه الأيام من المصرف، بل يذهب ليأخذ ما يمكن أن يتحسَّن عليه هذا المصرف او ذاك، وفي هذا الوقت العصيب، هذا الوقت المرير الذي تمر به الأمة لا بد من ان يكون اللبناني وجميع المسؤولين بكل تياراتهم وكتلهم صفا واحدا في جمع الشمل والوقوف مع الوطن، وليس على الوطن".

وتأمل الخليل من الاجتماع الذي حصل صباح اليوم عند ​رئيس الجمهورية​ لـ"بحث ​الوضع المالي​ بشكل كامل، أن يكون قد وجدوا الحل المناسب الذي يجب ان يجمع عليه ​اللبنانيون​ دون انفراد بأي موقف مغاير".